МИД выразил канадскому дипломату протест из-за слов о военкоре Татарском
Канадского советника-посланника Брайана Эбеля вызвали в пятницу в МИД России из-за высказываний об убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Представителю дипмиссии выразили решительный протест из-за высказываний постпреда Канады при ООН Роберта Рэя. Он поддержал террористический акт против военкора, отметили в российском МИД.
«Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», - указали в ведомстве.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил его творческий вечер.
В совершении теракта обвинили жительницу Петербурга Дарью Трепову. Она пробудет в СИЗО до 2 июня, передает «Радиоточка НСН».
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