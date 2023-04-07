МИД выразил канадскому дипломату протест из-за слов о военкоре Татарском

Представителю дипмиссии выразили решительный протест из-за высказываний постпреда Канады при ООН Роберта Рэя. Он поддержал террористический акт против военкора, отметили в российском МИД.

«Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», - указали в ведомстве.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил его творческий вечер.

В совершении теракта обвинили жительницу Петербурга Дарью Трепову. Она пробудет в СИЗО до 2 июня, передает «Радиоточка НСН».

