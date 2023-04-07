СМИ: Мать военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову
7 апреля 202316:21
Мать погибшего военкора Владлена Татарского заявила, что простила Дарью Трепову. Слова Равили Ибрагимовны передает Shot в телеграм-канале.
Мама рассказала, что Максим Фомин (настоящее имя военкора) постился, молился и причащался.
«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. [...] Он пошёл как воин на небо, для того чтобы там бороться», - сказала она.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщила о времени и месте прощания с Владленом Татарским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru