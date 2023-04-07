СМИ: Мать военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову

Мать погибшего военкора Владлена Татарского заявила, что простила Дарью Трепову. Слова Равили Ибрагимовны передает Shot в телеграм-канале.

Мама рассказала, что Максим Фомин (настоящее имя военкора) постился, молился и причащался.

Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО
«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. [...] Он пошёл как воин на небо, для того чтобы там бороться», - сказала она.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщила о времени и месте прощания с Владленом Татарским.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТерактВладлен Татарский

Горячие новости

Все новости

партнеры