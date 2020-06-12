Ученые определили менее уязвимую коронавирусом группу крови

Люди первой группой крови менее остальных подвержены заражению COVID-19. К такому выводу пришли калифорнийские ученые, отчет которых опубликован на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe, сообщает Газета.ru.

В исследовании приняли участие 750 тыс. человек, из них 10 тыс. пациентов - зараженных коронавирусом. С учетом массы тела, возраста и гендерных признаков, ученые выяснили, что люди с первой группой крови на 9–18 процентов реже были инфицированы коронавирусом. При этом, считают исследователи, резус-фактор не имеет значения для инфицирования.