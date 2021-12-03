В Мексике пациент из ЮАР со штаммом «омикрон» был привит от коронавируса

В Мексике пациент из ЮАР, зараженный штаммом «омикрон», был привит от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что 51-летний бизнесмен из ЮАР прибыл в Мексику 21 ноября. По данным ведомства здравоохранения, заболевание у мужчины проходит в легкой форме.

Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что появление штамма «омикрон» не будет поводом для новых ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮАРМексика
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