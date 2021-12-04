Лайнер с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Около ста граждан РФ вылетели двумя организованными эфиопской авиакомпанией рейсами из Кейптауна и Йоханнесбурга. Позже они пересели в один самолет в Аддис-Абебе.

Ряд стран мира ограничили авиасообщение с ЮАР после обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон». Между Россией и африканской республикой нет прямого авиасообщения, однако в ЮАР находились несколько сотен россиян, попавших в страну стыковочными рейсами. Часть туристов улетели самостоятельно, для других были организованы вывозные рейсы.

Накануне в Россию частным рейсом из ЮАР вернулись 25 россиян. Позже выяснилось, что у двух пассажиров обнаружили коронавирус. Специалисты устанавливают, каким именно штаммом заразились граждане, больных отправили на 14-дневный карантин.

