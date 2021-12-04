Лайнер с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово
Рейс ET760 Ethiopian Airlines из ЮАР с почти сотней россиян на борту приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.
Около ста граждан РФ вылетели двумя организованными эфиопской авиакомпанией рейсами из Кейптауна и Йоханнесбурга. Позже они пересели в один самолет в Аддис-Абебе.
Ряд стран мира ограничили авиасообщение с ЮАР после обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон». Между Россией и африканской республикой нет прямого авиасообщения, однако в ЮАР находились несколько сотен россиян, попавших в страну стыковочными рейсами. Часть туристов улетели самостоятельно, для других были организованы вывозные рейсы.
Накануне в Россию частным рейсом из ЮАР вернулись 25 россиян. Позже выяснилось, что у двух пассажиров обнаружили коронавирус. Специалисты устанавливают, каким именно штаммом заразились граждане, больных отправили на 14-дневный карантин.
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