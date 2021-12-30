Виновников хищений на космодроме «Восточный» отправят в колонию
Решение суда по делу о хищении более 400 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области вступило в законную силу. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ по Москве и Московской области.
Черемушкинский районный суд Москвы 12 ноября приговорил главу «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Евгения Ермолаева к 5,5 года лишения свободы, исполняющего обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова и руководителя ООО «ЦНИИМЦЕН» Ольгу Зугаеву к 4,5 годам, а также генерального директора ООО «Госнорматив» Сергея Поливанова - к четырем годам.
Все они отправятся отбывать наказание в колонии общего режима. Осуждённые признаны виновными в организации и пособничестве растрате, а также легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.
Суд удовлетворил и гражданские иски предприятий Минобороны России к осуждённым в размере 404 млн рублей.
Следствием установлено, что указанная группа лиц в 2013-2014 годах похитили и растратили средства на строительство космодрома в особо крупном размере под видом исполнения договоров, заключенных государственными предприятиями с коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве. Свою вину отказались признать все соучастники преступления.
Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
- Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом
- В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
- Виновников хищений на космодроме «Восточный» отправят в колонию
- В России подтвердили 21 073 случая коронавируса за сутки
- Захарова: В ЕС идет многоголосица по предложениям РФ по безопасности
- Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе
- Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности
- Силуанов: Отключать Россию от SWIFT невыгодно
- Мэр Симферополя объяснил свою отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru