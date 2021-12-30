Виновников хищений на космодроме «Восточный» отправят в колонию

Черемушкинский районный суд Москвы 12 ноября приговорил главу «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Евгения Ермолаева к 5,5 года лишения свободы, исполняющего обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова и руководителя ООО «ЦНИИМЦЕН» Ольгу Зугаеву к 4,5 годам, а также генерального директора ООО «Госнорматив» Сергея Поливанова - к четырем годам.

Все они отправятся отбывать наказание в колонии общего режима. Осуждённые признаны виновными в организации и пособничестве растрате, а также легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.

Суд удовлетворил и гражданские иски предприятий Минобороны России к осуждённым в размере 404 млн рублей.

Следствием установлено, что указанная группа лиц в 2013-2014 годах похитили и растратили средства на строительство космодрома в особо крупном размере под видом исполнения договоров, заключенных государственными предприятиями с коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве. Свою вину отказались признать все соучастники преступления.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.

