Три новостройки по реновации появятся в столичном районе Котловка
Три новостройки по программе реновации возводят в столичном районе Котловка, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тыс. квадратных метров», - сказал Загрутдинов.
В новых жилых домах все квартиры будут с готовой отделкой, благодаря чему люди смогут сразу въехать в свое жилье. На первых нежилых этажах разместятся кладовые, лифты, почтовые ящики и колясочные. Кроме того, на первых этажах могут открыться кафе, магазины, салоны красоты и спортцентры.
Глава строительного департамента столицы уточнил, что с начала программы реновации в Котловке ввели в эксплуатацию четыре жилых дома.
«Всего в районе Котловка новые квартиры по программе реновации получат жители 82 домов», - уточнил Загрутдинов.
С более подробной информацией о реновации можно ознакомиться на сайте mos.ru.
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