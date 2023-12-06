Три новостройки по реновации появятся в столичном районе Котловка

Три новостройки по программе реновации возводят в столичном районе Котловка, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тыс. квадратных метров», - сказал Загрутдинов.

В новых жилых домах все квартиры будут с готовой отделкой, благодаря чему люди смогут сразу въехать в свое жилье. На первых нежилых этажах разместятся кладовые, лифты, почтовые ящики и колясочные. Кроме того, на первых этажах могут открыться кафе, магазины, салоны красоты и спортцентры.

Глава строительного департамента столицы уточнил, что с начала программы реновации в Котловке ввели в эксплуатацию четыре жилых дома.

«Всего в районе Котловка новые квартиры по программе реновации получат жители 82 домов», - уточнил Загрутдинов.

С более подробной информацией о реновации можно ознакомиться на сайте mos.ru.

