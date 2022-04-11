Блогер Блиновская стала новым лицом ТВ-3

Телеканал ТВ-3 анонсировал сотрудничество с блогером и автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

На официальном сайте канала опубликован ролик, предлагающий зрителям вместе с Блиновской «следовать за своими желаниями».

Блогер представлена в ролике в образе Алисы из Зазеркалья.

Ранее сообщалось, что Блиновская планирует провести в Москве «первое в России психотерапевтическое шоу».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БлогерТелевидение
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