Блогер Блиновская стала новым лицом ТВ-3
11 апреля 202217:26
Телеканал ТВ-3 анонсировал сотрудничество с блогером и автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской.
На официальном сайте канала опубликован ролик, предлагающий зрителям вместе с Блиновской «следовать за своими желаниями».
Блогер представлена в ролике в образе Алисы из Зазеркалья.
Ранее сообщалось, что Блиновская планирует провести в Москве «первое в России психотерапевтическое шоу».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области
- «Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области
- СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
- Блогер Блиновская стала новым лицом ТВ-3
- Пушилин заявил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР
- Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина
- Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения
- Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой
- В Совфеде призвали оборвать все отношения с НАТО
- Роспотребнадзор: В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
11 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru