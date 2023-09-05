Исследование: около 15 млн россиян находятся в депрессии

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Наиболее частыми причинами депрессии названы тяжелая болезнь, смерть близкого человека и наличие крупного кредита.

Среди причин авторы исследования также указали одиночество и насилие в семье.

По данным газеты «Ведомости», россияне в 2023 году увеличили закупки антидепрессантов. За первые пять месяцев граждане потратили на такие препараты 4,32 миллиарда рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

