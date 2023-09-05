Исследование: около 15 млн россиян находятся в депрессии

В состоянии глубокой депрессии находятся порядка 15 миллионов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Наиболее частыми причинами депрессии названы тяжелая болезнь, смерть близкого человека и наличие крупного кредита.

Среди причин авторы исследования также указали одиночество и насилие в семье.

По данным газеты «Ведомости», россияне в 2023 году увеличили закупки антидепрессантов. За первые пять месяцев граждане потратили на такие препараты 4,32 миллиарда рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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