Россияне увеличили закупки антидепрессантов

За первые пять месяцев 2023 года россияне приобрели антидепрессантов на 4,32 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го рост составил 2%.

Сообщается, что одна из аптечных сетей нарастила продажи антидепрессантов на 30%. По информации издания, тенденция может быть связана с появлением в России иностранных методов лечения депрессивных состояний.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о сохранении зависимости России от некоторых иностранных препаратов. Она уточнила, что 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные компоненты, передает «Радиоточка НСН».

