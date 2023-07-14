Россияне увеличили закупки антидепрессантов

В 2023 году россияне увеличили траты на приобретение препаратов от депрессивных состояний. Об этом со ссылкой на данные маркетологов сообщило издание «Ведомости».

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За первые пять месяцев 2023 года россияне приобрели антидепрессантов на 4,32 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го рост составил 2%.

Сообщается, что одна из аптечных сетей нарастила продажи антидепрессантов на 30%. По информации издания, тенденция может быть связана с появлением в России иностранных методов лечения депрессивных состояний.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о сохранении зависимости России от некоторых иностранных препаратов. Она уточнила, что 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные компоненты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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