Россияне увеличили закупки антидепрессантов
В 2023 году россияне увеличили траты на приобретение препаратов от депрессивных состояний. Об этом со ссылкой на данные маркетологов сообщило издание «Ведомости».
За первые пять месяцев 2023 года россияне приобрели антидепрессантов на 4,32 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го рост составил 2%.
Сообщается, что одна из аптечных сетей нарастила продажи антидепрессантов на 30%. По информации издания, тенденция может быть связана с появлением в России иностранных методов лечения депрессивных состояний.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о сохранении зависимости России от некоторых иностранных препаратов. Она уточнила, что 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные компоненты, передает «Радиоточка НСН».
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