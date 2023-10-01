ВЦИОМ: 20 млн россиян «ушли в себя» за 5 лет

Около 20 млн россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в России событий за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Федорова.

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По его словам, во всем российском обществе преобладает тревожность. Сначала была пенсионная реформа, потом эпидемия коронавируса, а теперь специальная военная операция. Как указал эксперт, гражданам приходится больше стараться, чтобы контролировать свою жизнь, что сильно выматывает.

Население чувствует, что рисков и угроз стало больше. Каждый день может принести неожиданности.

Ранее стало известно о том, что 56% россиян не ощутили влияния санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Melissa O'Donohue
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