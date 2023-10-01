ВЦИОМ: 20 млн россиян «ушли в себя» за 5 лет
Около 20 млн россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в России событий за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
По его словам, во всем российском обществе преобладает тревожность. Сначала была пенсионная реформа, потом эпидемия коронавируса, а теперь специальная военная операция. Как указал эксперт, гражданам приходится больше стараться, чтобы контролировать свою жизнь, что сильно выматывает.
Население чувствует, что рисков и угроз стало больше. Каждый день может принести неожиданности.
Ранее стало известно о том, что 56% россиян не ощутили влияния санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru