Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды
Первый рейс из Москвы в грузинский Кутаиси отменили из-за ливней на западе республики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло местного аэропорта, сообщает ТАСС.
Самолет авиакомпании Red Wings должен был приземлиться в Кутаиси в 23:40 (22:40 мск). Также отменен рейс из грузинского города в Москву.
Отмечается, что аэропорт Кутаиси подтопило после ливня. Под нагрузкой воды обвалилась часть кровли здания.
Авиакомпания Red Wings с 11 июля запустит рейсы из Сочи в Тбилиси. Авиасообщения между городами не было четыре года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов
- Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
- Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал крах ВСУ к зиме
- Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе
- Полицейские задержали одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье
- Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды
- Байден пренебрег правилами этикета в ходе встречи с Карлом III
- Байден запланировал встречи с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО
- В Сочи после подтопления пропал мужчина
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru