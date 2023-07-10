Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды

Самолет авиакомпании Red Wings должен был приземлиться в Кутаиси в 23:40 (22:40 мск). Также отменен рейс из грузинского города в Москву.

Отмечается, что аэропорт Кутаиси подтопило после ливня. Под нагрузкой воды обвалилась часть кровли здания.

Авиакомпания Red Wings с 11 июля запустит рейсы из Сочи в Тбилиси. Авиасообщения между городами не было четыре года, напоминает «Радиоточка НСН».

