Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды

Первый рейс из Москвы в грузинский Кутаиси отменили из-за ливней на западе республики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло местного аэропорта, сообщает ТАСС.

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Самолет авиакомпании Red Wings должен был приземлиться в Кутаиси в 23:40 (22:40 мск). Также отменен рейс из грузинского города в Москву.

Отмечается, что аэропорт Кутаиси подтопило после ливня. Под нагрузкой воды обвалилась часть кровли здания.

Авиакомпания Red Wings с 11 июля запустит рейсы из Сочи в Тбилиси. Авиасообщения между городами не было четыре года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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