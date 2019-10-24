Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка задержан
МВД России сообщает о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она подчеркнула, что задержание произошло в ходе спецоперации, которую провели сотрудники МВД при участии службы безопасности Сбербанка.
По имеющимся данным, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Он находился в Волгограде и действовал в сети под псевдонимом «Антон 2131». Мужчина доставлен в полицию. В отношении него возбуждено головное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Как напоминает НСН, в октябре Сбербанк сообщил, что признаёт утечку личных данных клиентов - она коснулась примерно 200 человек. Однако позже выяснилось, что на чёрном интернет-рынке были представлены данные пяти тысяч аккаунтов. Между тем, в кредитной организации отметили, что в результате случившегося никто из клиентов не лишился своих средств.
А накануне «Коммерсантъ» сообщал о новой утечке данных миллиона клиентов этой финансово-кредитной организации. Источник подчёркивает, что в базе, которую предлагают приобрести в Сети, содержатся полные данные клиентов, у которых есть кредиты или кредитные карты. В Сбербанке назвали эту информацию «слухами и домыслами».
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