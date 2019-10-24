Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка задержан

МВД России сообщает о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она подчеркнула, что задержание произошло в ходе спецоперации, которую провели сотрудники МВД при участии службы безопасности Сбербанка.

По имеющимся данным, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Он находился в Волгограде и действовал в сети под псевдонимом «Антон 2131». Мужчина доставлен в полицию. В отношении него возбуждено головное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».