Налог для самозанятых: Знать и не бояться
Экономисты и обмудсмен поспорили в эфире НСН об эффективности налога на самозанятых граждан в России.
Президент России Владимир Путин расширил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов, сообщает РИА Новости. Официальный документ размещен на портале правовой информации.
С 1 января 2020 года в эксперимент включатся самозанятые граждане в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Югре и Башкирия.
До сегодняшнего дня только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане предприниматели работали в экспериментальном налоговом режиме. При условии, что они оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и их доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, отчисляли 4% от дохода при работе с физическими лицами, 6% - при работе с юрлицами.
По данным первого вице-премьера Антона Силуанова, более 260 тысяч россиян уже прошли процедуру регистрации в качестве самозанятых с начала эксперимента.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил об успешном введении налога для самозанятых и объяснил, почему его не надо бояться.
«Налог на профессиональный доход по ставке 4% - это одно из немногих по-настоящему социально ориентированных начинаний Министерства финансов и Федеральной Налоговой службы. Как известно, основной задачей введения этого налога было не дополнительный сбор налогов в региональные бюджеты, а прививание гражданам страны налоговой культуры. Обеспечение граждан страны удобным налоговым режимом, который позволил бы им, с одной стороны, выйти из тени и спать спокойно. А, с другой стороны, мог бы спокойно регистрировать в налоговых органах с минимальными временными потерями. Вне всякого сомнения, успех достигнут. Сотни тысяч людей уже поверили и зарегистрировались в налоговой службе, как самозанятые», - подчеркнул Никита Кричевский.
Его мнение поддержал доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Однако, он предупредил, что некоторые недобросовестные работодатели для снижения налоговой нагрузки компаний могут попытаться перевести часть сотрудников в категорию самозанятых. Гудков в эфире НСН заявил, что в законодательстве появится норма, пресекающая подобные попытки.
«Штука в том, что у каждого человека есть своя история по плате страховых взносов в системе ПФР. Работал человек по найму, а потом в системе ПФР он исчезает и появляется как самозанятый. Такие вещи достаточно просто ловятся, и для таких умников примут определённое законодательство и будут наказывать. Хотя это уже даёт основание для проверок налоговыми органами, чего большинство разумных работодателей как только может, так и избегает», — сказал Гудков.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет введён на территории всей России с 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте министерства финансов РФ.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН напомнил об экономической эффективности проекта и предложил все хорошо посчитать, прежде, чем повсеместно вводить налог для самозанятых.
«Какие налоговые поступления мы получили? Сколько мы потратили на администрирование этого налогового режима? Сколько налоговых инспекторов на сегодняшней день стало загружено большим объемом работы? Также необходимо понимать - сколько налогоплательщику стоит рубль этого налога. Очень бы хотелось увидеть эти расчёты, именно тогда мы уже наконец-то будем относиться к взиманию налогов с точки зрения государственного подхода. Рубль налогов должен быть четко рублем налогов, а не полутора рублями затрат государства и рублем налогов - это убытки», - заключил Потапенко.
Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова отметила, что пока не понятно как статус «самозанятого водителя такси» будет интегрирован в транспортное законодательство. Она также рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.
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