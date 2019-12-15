Налог для самозанятых: Знать и не бояться

Президент России Владимир Путин расширил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов, сообщает РИА Новости. Официальный документ размещен на портале правовой информации.

С 1 января 2020 года в эксперимент включатся самозанятые граждане в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Югре и Башкирия.

До сегодняшнего дня только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане предприниматели работали в экспериментальном налоговом режиме. При условии, что они оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и их доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, отчисляли 4% от дохода при работе с физическими лицами, 6% - при работе с юрлицами.

По данным первого вице-премьера Антона Силуанова, более 260 тысяч россиян уже прошли процедуру регистрации в качестве самозанятых с начала эксперимента.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил об успешном введении налога для самозанятых и объяснил, почему его не надо бояться.

«Налог на профессиональный доход по ставке 4% - это одно из немногих по-настоящему социально ориентированных начинаний Министерства финансов и Федеральной Налоговой службы. Как известно, основной задачей введения этого налога было не дополнительный сбор налогов в региональные бюджеты, а прививание гражданам страны налоговой культуры. Обеспечение граждан страны удобным налоговым режимом, который позволил бы им, с одной стороны, выйти из тени и спать спокойно. А, с другой стороны, мог бы спокойно регистрировать в налоговых органах с минимальными временными потерями. Вне всякого сомнения, успех достигнут. Сотни тысяч людей уже поверили и зарегистрировались в налоговой службе, как самозанятые», - подчеркнул Никита Кричевский.