Кричевский: Русский человек не привык прощать

Никита Кричевский: «Господа, это полная ерунда! Как известно, любой пожилой человек в России имеет свои накопления. Называются они «гробовые». В то же время, по нашей традиции, мы не готовы делиться данными о своих накоплениях или сбережениях с первым встречным. Поэтому когда в следующий раз вы услышите о том, что только треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость», или то, что мы живем в крайней степени нищеты, верьте, но делите, при этом, на 16. Вполне вероятно, что это – субъективное мнение, которое основано на скрытности русского человека», - пояснил Никита Кричевский в эфире НСН.

