Кричевский: Русский человек не привык прощать

1 ноября 201922:00

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан распространят на всю страну

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет распространён на территорию всей страны уже с 1 июля будущего года. О таких планах заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Никита Кричевский: «Налог на профессиональный доход по ставке 4% - это одно из немногих по-настоящему социально ориентированных начинаний Министерства финансов и Федеральной Налоговой службы. Как известно, основной задачей введения этого налога было не дополнительный сбор налогов в региональные бюджеты, а прививание гражданам страны налоговой культуры. Обеспечение граждан страны удобным налоговым режимом, который позволил бы им, с одной стороны, выйти из тени и спать спокойно. А, с другой стороны, мог бы спокойно регистрировать в налоговых органах с минимальными временными потерями. Вне всякого сомнения, успех достигнут. Сотни тысяч людей уже поверили и зарегистрировались в налоговой службе, как самозанятые», - подчеркнул Никита Кричевский, общаясь с НСН

2

В Минэкономразвития заявили, что желающих перейти на четырехдневку нет

Замминистра экономического развития России Петр Засельский заявил, что ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.

Никита Кричевский: «Русский человек не привык прощать. Поэтому господину Засельскому, учитывая, что эту идею выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев, следовало бы быть более осторожным, говоря о том, что ни одно предприятие не поддержит переход на четырехдневную рабочую неделю. А если Дмитрий Анатольевич найдет хотя бы одно предприятие, которое поддержит? Что будет с господином Засельским? Неминуемая отставка, как я полагаю», - предположил он в разговоре с НСН

3

Треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость»

Таковы данные экспертизы Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. Как выяснилось по итогам опроса, большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей.

Никита Кричевский: «Господа, это полная ерунда! Как известно, любой пожилой человек в России имеет свои накопления. Называются они «гробовые». В то же время, по нашей традиции, мы не готовы делиться данными о своих накоплениях или сбережениях с первым встречным. Поэтому когда в следующий раз вы услышите о том, что только треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость», или то, что мы живем в крайней степени нищеты, верьте, но делите, при этом, на 16. Вполне вероятно, что это – субъективное мнение, которое основано на скрытности русского человека», - пояснил Никита Кричевский в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.krichevsky.ru/
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