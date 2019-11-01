Кричевский: Русский человек не привык прощать
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан распространят на всю страну
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет распространён на территорию всей страны уже с 1 июля будущего года. О таких планах заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Никита Кричевский: «Налог на профессиональный доход по ставке 4% - это одно из немногих по-настоящему социально ориентированных начинаний Министерства финансов и Федеральной Налоговой службы. Как известно, основной задачей введения этого налога было не дополнительный сбор налогов в региональные бюджеты, а прививание гражданам страны налоговой культуры. Обеспечение граждан страны удобным налоговым режимом, который позволил бы им, с одной стороны, выйти из тени и спать спокойно. А, с другой стороны, мог бы спокойно регистрировать в налоговых органах с минимальными временными потерями. Вне всякого сомнения, успех достигнут. Сотни тысяч людей уже поверили и зарегистрировались в налоговой службе, как самозанятые», - подчеркнул Никита Кричевский, общаясь с НСН.
В Минэкономразвития заявили, что желающих перейти на четырехдневку нет
Замминистра экономического развития России Петр Засельский заявил, что ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.
Никита Кричевский: «Русский человек не привык прощать. Поэтому господину Засельскому, учитывая, что эту идею выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев, следовало бы быть более осторожным, говоря о том, что ни одно предприятие не поддержит переход на четырехдневную рабочую неделю. А если Дмитрий Анатольевич найдет хотя бы одно предприятие, которое поддержит? Что будет с господином Засельским? Неминуемая отставка, как я полагаю», - предположил он в разговоре с НСН.
Треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость»
Таковы данные экспертизы Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. Как выяснилось по итогам опроса, большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей.
Никита Кричевский: «Господа, это полная ерунда! Как известно, любой пожилой человек в России имеет свои накопления. Называются они «гробовые». В то же время, по нашей традиции, мы не готовы делиться данными о своих накоплениях или сбережениях с первым встречным. Поэтому когда в следующий раз вы услышите о том, что только треть россиян имеет накопления, причем четверть из них – «на старость», или то, что мы живем в крайней степени нищеты, верьте, но делите, при этом, на 16. Вполне вероятно, что это – субъективное мнение, которое основано на скрытности русского человека», - пояснил Никита Кричевский в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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