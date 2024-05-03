«Отладят – откроют»: Клименко допустил скорое возвращение TikTok в РФ
TikTok сделал шаг к возвращению на российский рынок, у приложения нет особых возражений по поводу требований РФ, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Приложение TikTok было недавно доступно для россиян из-за его тестовых подключений, в скором времени оно может вернуться на российский рынок, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что TikTok стал полностью доступен для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Пользователям стал доступен просмотр роликов, а также возможность выкладывать собственные видео в соцсеть. Позже приложение стало вновь ограничено для пользователей в РФ, соответствующее уведомление появляется при попытке входа в приложение. Клименко объяснил подобные сбои.
«У TikTok уникальная ситуация. Они сами прекратили работать на российский рынок, потому что не могли обеспечить исполнение законодательства. Думаю, что сейчас они тестируют алгоритмы модерирования, потому что для себя они все нормально обустроили. У них нет никаких особых возражений по поводу требований России. Их задача – обеспечить исполнение. Поэтому, думаю, что это просто тестирование тех или иных протоколов. Отладят – откроется. Тестовое подключение: включили, посмотрели, как идет регистрация, как идет контент. Думаю, что там работает классика жанра: в загруженном видео делается его описание, смотрят, насколько оно соответствует и попадает ли под модерацию. Считаю, это шаг к возвращению на рынок», – сказал Клименко.
Он отметил, что возвращение TikTok на отечественный рынок будет крайне положительным для индустрии.
«Безусловно, для нашей индустрии было бы здорово, если бы TikTok заработал и дальше работал на рынок, потому что ушел большой объем рекламных площадей. Но сейчас это зависит от той стороны», – резюмировал собеседник НСН.
TikTok 6 марта прошлого года приостановил стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Пользователям из России также недоступен просмотр роликов из других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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