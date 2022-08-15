«На гребне волны»: В Госдуме допустили возвращение масочного режима

Накануне сообщалось, что Бурятия первой из регионов решила вернуть обязательный масочный режим в общественных местах после его отмены. Так, с конца июля в регионе начался рост заболеваемости коронавирусом, как и в целом по стране. Также в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал жителям носить маски в общественных местах.

«Все определяется индивидуально от количества заболевших, от числа тяжелых случаев и загруженности лечебной сети. Не исключаю, что к ношению масок придется вернуться в некоторых регионах на гребне волны, которая придется на конец августа или начало сентября. Нужно было продолжать вакцинацию весь этот период, не снижая темпов. Нужно было публиковать результаты и делиться мнением экспертов», - сказал Куринный.

По его словам, уровень коллективного иммунитета снизился из-за полного провала информационной кампании по вакцинации.