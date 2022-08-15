«На гребне волны»: В Госдуме допустили возвращение масочного режима
Власти регионов будут принимать решение исходя из количества заболевших и загруженности больниц, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный.
Некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Бурятия первой из регионов решила вернуть обязательный масочный режим в общественных местах после его отмены. Так, с конца июля в регионе начался рост заболеваемости коронавирусом, как и в целом по стране. Также в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал жителям носить маски в общественных местах.
«Все определяется индивидуально от количества заболевших, от числа тяжелых случаев и загруженности лечебной сети. Не исключаю, что к ношению масок придется вернуться в некоторых регионах на гребне волны, которая придется на конец августа или начало сентября. Нужно было продолжать вакцинацию весь этот период, не снижая темпов. Нужно было публиковать результаты и делиться мнением экспертов», - сказал Куринный.
По его словам, уровень коллективного иммунитета снизился из-за полного провала информационной кампании по вакцинации.
«К большому сожалению информационная кампания (по вакцинации – ред. НСН) провалилась в последние месяцы, из-за этого уровень коллективного иммунитета снизился. При этом вакцина, которая была создана вначале, уже не так эффективна. Но пока комбинированный вариант применения нескольких вакцин позволяет получить довольно эффективный иммунитет», - резюмировал Куринный.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что пик новой волны коронавируса ожидается в начале сентября, однако после этого заболеваемость начнет снижаться.
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