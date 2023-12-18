Минздрав сообщил о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин

«Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, и этого удается достичь в связи с большим объемом закупаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов», — указали в пресс-службе ведомства, добавив, что повышение цен не повлияло на необходимость увеличения бюджета на вакцины.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках календаря прививок направят 25,6 млрд рублей в 2024 году, 25,7 млрд — в 2025-м, 25,9 млрд — в 2026 году.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, напоминает RT.

