В Евросоюзе выбросили сотни миллионов доз вакцины против коронавируса

Минимум 215 миллионов доз вакцин от коронавируса выбросили на свалку в Европе. пишет издание Politico.

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По информации СМИ, ненужными оказались вакцины на четыре миллиарда евро. Их закупали в пик пандемии. Власти Евросоюза в основном закупали Pfizer и BioNTech.

Ранее министерство здравоохранения зарегистрировало обновленный вариант вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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