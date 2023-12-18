В Евросоюзе выбросили сотни миллионов доз вакцины против коронавируса
18 декабря 202313:15
Минимум 215 миллионов доз вакцин от коронавируса выбросили на свалку в Европе. пишет издание Politico.
По информации СМИ, ненужными оказались вакцины на четыре миллиарда евро. Их закупали в пик пандемии. Власти Евросоюза в основном закупали Pfizer и BioNTech.
Ранее министерство здравоохранения зарегистрировало обновленный вариант вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru