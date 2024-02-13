«Мы не враги!»: Волочкова пожелала Собчак счастья, а не ареста на фоне фильма НТВ

Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, что ее съемки в фильме НТВ о Ксении Собчак не были связаны с какими-то обидами на журналистку.

11 февраля на НТВ вышла вторая часть разоблачительного фильма про Собчак под названием «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Одним из спикеров выступила Волочкова. Политологи, опрошенные НСН, ранее допустили, что медийная атака Собчак может закончиться ее уголовным преследованием.