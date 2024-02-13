«Мы не враги!»: Волочкова пожелала Собчак счастья, а не ареста на фоне фильма НТВ
Анастасия Волочкова сказала в эфире НСН, что не держит на Собчак зла и давно простила ее за «подставы», объяснив их желанием журналистки прославиться.
Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, что ее съемки в фильме НТВ о Ксении Собчак не были связаны с какими-то обидами на журналистку.
11 февраля на НТВ вышла вторая часть разоблачительного фильма про Собчак под названием «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Одним из спикеров выступила Волочкова. Политологи, опрошенные НСН, ранее допустили, что медийная атака Собчак может закончиться ее уголовным преследованием.
«Интервью про Собчак снималось на днях у меня дома. Конечно, я была обескуражена ситуацией, которая произошла, прежде всего, тем, что Ксения не поддержала свою команду, а подставила. Интервью снимали на том же диване, где ранее снимались шесть часов видео с Ксенией для ее YouTube-канала, "Осторожно, Собчак". Для меня это была очень большая подстава, но я спокойно к этому отношусь, я к этому привыкла. Это было большей подставой для нее самой, потому что то, что она устроила, это было полное позорище», - сказала Волочкова.
Отвечая на вопрос, как она относится к перспективе уголовного преследования или ареста Собчак, Волочкова сказала, что желает ей счастья.
«Я ее не осуждаю и просто хочу сказать: пусть все, что происходит в ее жизни, то, что она сделала плохого людям, которых осудила, будет ей же уроком и опытом, и позволит ей стать более доброй и человечной. Не будем держать зла друг на друга: я на Ксению даже после ее подставы не держу зла. То, что она делала, меня обескураживало, но я ее простила давно и желаю ей искреннего человеческого счастья», - подчеркнула балерина.
Волочкова отметила, что они с Собчак не враги, но при этом она стала одной из «мишеней» Ксении, желавшей прославиться.
«В дружбе мы или в ссоре? Я знаю Ксению Собчак уже на протяжении 26 лет, мы познакомились в 1998 году, когда я была приглашена Владимиром Васильевым из Мариинского в Большой театр. Вся семья Ксении Собчак: и она, и Людмила Борисовна, и Анатолий Собчак, который дружил с моим папой, сидели в первом ряду партера в Мариинском театре на моих перформансах. Я никогда с Ксенией не была врагом. Она прекрасный человек, очень добрая, очень умная. У нее просто, наверное, такая выбранная ею стезя, в том плане, что она искала пиар, возможности, как прославиться и сделать так, чтобы ее узнали. У нее получилось, и я не единственная ее мишень. Она пыталась задевать известных и публичных личностей для того, чтобы привлечь к себе внимание. Все, что происходит сегодня, я могу прокомментировать, но ни в коем случае не осуждать ее», - заключила собеседница НСН.
На НТВ в минувшие выходные вышли два разоблачительных фильма о Собчак, после которых она пообещала подать в суд на телеканал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В рамках второй части этой эпопеи Волочкова рассказала о конфликте с Собчак из-за миллиардера Вячеслава Лейбмана. Кроме того, балерина поведала, как Собчак пришла к ней домой якобы мириться, а сама поставила скрытую камеру в сауне и пыталась развести там Волочкову на откровения. По ее словам, Собчак также тайно пробралась в спальню балерины и сняла там видео, которое вскоре опубликовала.
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