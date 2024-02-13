НТВ потребовал от Собчак документы о наличии у нее чести и достоинства

Ксения Собчак, обращаясь в суд с иском к НТВ о защите чести и достоинства, должна приложить к делу подтверждающие результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства. Об этом говорится в сообщении телеканала в своем Telegram-канале.

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«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - говорится в сообщении.

Ранее НТВ показал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни», в которых рассказывается о зарубежной недвижимости журналистки. В ответ Собчак пригрозила подать в суд на телеканал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ксения СобчакНТВ

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