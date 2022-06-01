В «ВК» через Госуслуги: Клименко посулил хейтерам и спамерам деанонимизацию
Экс-советник президента РФ Герман Клименко в эфире НСН заметил, что если менять процесс регистрации в российских соцсетях, то надо реформировать и другие правила существующего в стране интернета.
В России можно ввести регистрацию в отечественных социальных сетях, например, через Госуслуги, что поможет решить проблему со спамом и хейтом, а если иностранные сети на это не пойдут, их придется закрыть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко заявила, что существующая система идентификации пользователей соцсетей не позволяет «применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» против распространителей запрещенного контента, в связи с чем необходимо разрабатывать новый порядок регистрации в соцсетях. Клименко считает, что вслед за этим потребуется трансформация всего интернета в России.
«Если мы вдруг поменяем порядок регистрации для отечественных соцсетей, то зарубежные под нас подстраиваться не будут. Поэтому если мы хотим каким-то образом зачистить все пространство, то сперва надо зачистить его от иностранных соцсетей, что в какой-то мере сейчас реализовано на примере блокирования Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории страны – прим. НСН). Вход в социальные сети давно предлагают сделать, например, через Госуслуги. Все будут авторизованы, и, наверно, упростится работа для следственных органов. Лично я ничего плохого не вижу в таком подходе, кроме того, что если на рынке действуют и отечественные и зарубежные сети, то в таком подходе мы ухудшаем позицию наших соцсетей», - объяснил он.
По его мнению, новый способ регистрации в соцсетях поможет решить проблемы, возникающие от анонимных пользователей.
«Кто-то говорит, что деанонимизация приведет к лишению свободы слова, с другой стороны с анонимностью много разных историй. Скорее всего, деанонимизация решит массу вопросов, связанных со спамом, с хейтом. Важно, чтобы это было у всех. Если это будет как сегмент, как то, что мы приняли закон о запрете мата в социальных сетях, и наши сети его как могут, так и пытаются исполнять, а зарубежные на это плюют – это вообще не дело. Поэтому такое предложение надо рассматривать через призму того, насколько мы готовы изменить правила, принятые в существующем сейчас интернете. Тогда и интернет надо будет менять», - добавил Клименко.
При этом он считает, что чем дольше будет длиться спецоперация на Украине, тем больше вероятность того, что в России изменят процесс регистрации в соцсетях.
«Пока неизвестно, когда такая инициатива будет принята. Сейчас у нас нет регуляторики, каким образом социальные сети должны регистрировать игроков рынка. Дума должна принять такой закон, но сколько у нее уйдет на это времени, и что ее должно к этому подтолкнуть – это не очень прогнозируемая история. Но, наверно, чем дольше будет длиться спецоперация, тем это вероятней», - заключил экс-советник президента России по развитию интернета.
Ранее Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ поставит российские компании в сложное положение, но никак не повлияет на иностранные ресурсы.
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