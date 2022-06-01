В «ВК» через Госуслуги: Клименко посулил хейтерам и спамерам деанонимизацию

В России можно ввести регистрацию в отечественных социальных сетях, например, через Госуслуги, что поможет решить проблему со спамом и хейтом, а если иностранные сети на это не пойдут, их придется закрыть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко заявила, что существующая система идентификации пользователей соцсетей не позволяет «применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» против распространителей запрещенного контента, в связи с чем необходимо разрабатывать новый порядок регистрации в соцсетях. Клименко считает, что вслед за этим потребуется трансформация всего интернета в России.