Движение «Колумбайн» признано в России террористическим

По оценке ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Спецслужба выявила множество крупных «колумбайновских» интернет-сообществ.

«Колумбайнерами» как правило называют любых нападавших на школу учащихся по аналогии с устроившими массовую стрельбу американскими школьниками в старшей школе «Колумбайн» (штат Колорадо) в 1999 году.



