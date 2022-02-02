Движение «Колумбайн» признано в России террористическим
Верховный уд РФ признал с движение «Колумбайн» террористическим. Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.
Деятельность движения на территории России запрещена.
Заседание суда проходило в закрытом для прессы режиме.
По оценке ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Спецслужба выявила множество крупных «колумбайновских» интернет-сообществ.
«Колумбайнерами» как правило называют любых нападавших на школу учащихся по аналогии с устроившими массовую стрельбу американскими школьниками в старшей школе «Колумбайн» (штат Колорадо) в 1999 году.
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