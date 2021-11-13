Запрещенный клип Oxxxymironа потребовала еще раз запретить Пермская епархия

При этом доступ к клипу «Последний звонок» Роскомнадзор заблокировал на YouTube и других ресурсах 2018 году по требованию Генпрокуратуры.

Основанием для решения надзорного органа стало то, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ», напоминает Газета.ru.

В клипе «Последний звонок», снятом в 2012 году, описывается массовый расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. В ролике также демонстрируются кадры из фильма «Класс».

