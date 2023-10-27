«Только свечи»: Эзотерические магазины не заметили роста продаж перед Хэллоуином

Владелец эзотерических магазинов Алена Полынь объяснила, что «магические» магазины не торгуют развлечением. 

Специализированные магические магазины не продают атрибутику для Хэллоуина, заявила владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

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«Эзотерические магазины вообще не продают атрибутику для Хэллоуина. По крайней мере, мои. В магических магазинах нет ничего, что связано с шоу, с развлечением. Хэллоуин – это все-таки развлечение. Продажи в магических магазинах растут только на свечи в этот период, потому что люди закупаются ими для своих шоу. Спрос на магические атрибуты стабилен на протяжении всего года. Наши покупатели всегда возвращаются, становятся постоянными покупателями и советуют знакомым», - рассказала она.

Законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, это личное дело каждого, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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