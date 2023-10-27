«Только свечи»: Эзотерические магазины не заметили роста продаж перед Хэллоуином

«Эзотерические магазины вообще не продают атрибутику для Хэллоуина. По крайней мере, мои. В магических магазинах нет ничего, что связано с шоу, с развлечением. Хэллоуин – это все-таки развлечение. Продажи в магических магазинах растут только на свечи в этот период, потому что люди закупаются ими для своих шоу. Спрос на магические атрибуты стабилен на протяжении всего года. Наши покупатели всегда возвращаются, становятся постоянными покупателями и советуют знакомым», - рассказала она.

Законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, это личное дело каждого, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

