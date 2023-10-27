В Якутии Минобразования запретило праздновать Хэллоуин в школах

Так SakhaDay сообщает, что первый замминистра Алевтина Аргунова направила письма с соответствующими рекомендациями в образовательные учреждения республики.

Из письма следует, что в школах необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина. Уточняется, что в образовательных учреждениях должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны, отмечает RT.

Ранее коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов Маниплейс Сергей Крутилин в пресс-центре НСН заявил, что россияне активно интересуются костюмами и декором к празднованию Хэллоуина.

