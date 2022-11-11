Блогер Некоглай принес извинение за пародию на подвиг военного

Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев) извинился за свою пародию на подвиг российского военного. Видеозапись с раскаянием появилась в сети. По словам тиктокера, он осознает ошибку, которую допустил.

«Я думаю, что если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — заявил Некоглай.

В начале ноября блогер снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Большая часть аудитории восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 ноября Пресненский районный суд Москвы постановил депортировать из России Некоглая. Кроме того, ему назначен штраф в 5 тысяч рублей. Суд признал блогера, гражданина Молдавии, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении миграционного законодательства. Мосгорсуд признал решение законным. На суде 11 ноября Некоглай попросил о скорейшей депортации в Молдавию.







