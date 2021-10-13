РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч узбекистанцев

Запрет на въезд на территорию России снят с 158 тысяч граждан Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Узбекистана в Москве.

По данным посольства, о таком решение заявил первый замминистра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в рамках встречи с узбекской делегацией в Москве.

Уточняется, что решение не относится к гражданам Узбекистана, которые были депортированы по решению суда.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Мигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры