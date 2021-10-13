РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч узбекистанцев
13 октября 202122:20
Запрет на въезд на территорию России снят с 158 тысяч граждан Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Узбекистана в Москве.
По данным посольства, о таком решение заявил первый замминистра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в рамках встречи с узбекской делегацией в Москве.
Уточняется, что решение не относится к гражданам Узбекистана, которые были депортированы по решению суда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru