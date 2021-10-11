«Роль нового Ефремова»: Собчак оправдалась за смертельное ДТП
Телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельной автоаварии в Сочи, заявила, что информация о смерти второй погибшей — лож.
Как написала журналистка в своем Telegram-канале, она разговаривала с мужем Оксаны Садовник. Женщина жива. «Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей», — написала светская львица. По ее словам, женщина находится в тяжелом состоянии, ей удалили селезёнку. Она намерена с мужем пострадавшей решить вопрос с дальнейшим лечением в Москве.
Также Собчак прокомментировала фейки, связанные с ней. «Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу», — написала телеведущая.
Светская львица объяснила и то, почему покинула место происшествия. Она уехала домой после того, как ее директор сказал, что к людям едут врачи. «И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами», — написала знаменитость. Она отметила, что может «помочь только связями и возможностями».
Ранее Собчак заявила, что не торопила водителя в аэропорт, он сам принимал решение, как ехать.
«Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю», — отметила она.
Напомним, инцидент произошел на трассе Адлер — Альпика Сервис. Телеведущая ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen.
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