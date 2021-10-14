«Жучки-посредники». Юрист объяснил «миграционную амнистию» коррупцией
Иван Соловьев рассказал, кому выгодна «миграционная амнистия» для 158 тысяч граждан Узбекистана, возвращающихся на работу в Россию.
«Миграционная амнистия» для 158 тысяч граждан Узбекистана в первую очередь выгодна российскому бизнесу и самим узбекам, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Я от этого особого восторга не испытываю, но восторг будут испытывать те, кто будет использовать их труд, который гораздо дешевле по сравнению с трудом любого работника, даже неквалифицированного. Вся эта история достаточно мутная. Если договорились, то прекрасно, что договорились. Стройки и другие производства получат рабочую силу, а Узбекистан получит деньги, которые эти работники отсюда будут перечислять домой. Очевидно, на это была политическая воля. Скорее всего, были даны гарантии, в связи с которыми все правила пребывания и учета будут соблюдены гражданами Узбекистана. Но вопрос перезрел», - отметил заслуженный юрист России.
Соловьев предположил, в качестве рабочей силы было решено вернуть именно мигрантов Узбекистана, а не других республик.
«Граждане Узбекистана на сегодняшний момент представляют собой большинство тех людей, которые въезжают по линии трудовой миграции. Их исторически больше было. Соответственно можно сделать вывод, что Узбекистан - самая заинтересованная страна, потому что усиление миграционного законодательства здесь привело к социальной напряженности в самом Узбекистане. Потому что деньги, которые граждане Узбекистана зарабатывали здесь, они отправляли семьям, и соответственно развивали экономику Узбекистана. Соответственно в самом Узбекистане было много обращений к властям с просьбой договориться с Россией. Не знаю, будет ли это прецедентом для граждан других стран», - отреагировал Соловьев.
При этом он отметил, что их возвращение представляет обоюдный интерес. В России на «миграционной амнистии» больше всего настаивал бизнес, заинтересованный в дешевых работниках.
«Граждане Узбекистана применяются в тех сферах, которые выгодны бизнесу. Это стройка, низкоквалифицированные работники, где баснословные прибыли с каждого мигранта получает российский бизнес. Граждане Узбекистана очень выгодны нашему бизнесу. Поэтому и со стороны нашего бизнеса было давление, и все аргументы правоохранителей о сложной криминогенной обстановке и о тех потенциальных угрозах, которые исходят от мигрантов, остались неуслышанными», - отметил эксперт.
Соловьев отметил, что сверхприбыли бизнеса провоцируют коррупционную среду.
«Отсутствие должного контроля за миграционной средой обусловлено интересом бизнеса и этими прибылями, которые они получают и которые, собственно, провоцируют мигрантов, чтобы формировалась эта коррупциогенная среда, когда все покупается и продается, когда нет четких правил. Дай Бог, чтобы мигранты соблюдали требования законодательства и чтобы была убрана коррупционная составляющая. Когда он должен оформить патент за две недели. А за эти две недели он не может выйти из дома, чтобы купить себе еды. А если он выходит, с него начинают трясти по тысяче рублей. И вот эти жучки-посредники, которые вокруг вертятся. И для них, людей, в общем-то, не понимающих фактически ничего здесь, вокруг них создают коррупционные правила, по которым они живут», - заключил юрист.
Ранее Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом сообщил первый заместитель МВД России, генерал-полковник Александр Горовой на встрече с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым, передает РИА Новости.
При этом «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.
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