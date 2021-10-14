«Жучки-посредники». Юрист объяснил «миграционную амнистию» коррупцией

Соловьев предположил, в качестве рабочей силы было решено вернуть именно мигрантов Узбекистана, а не других республик.

«Граждане Узбекистана на сегодняшний момент представляют собой большинство тех людей, которые въезжают по линии трудовой миграции. Их исторически больше было. Соответственно можно сделать вывод, что Узбекистан - самая заинтересованная страна, потому что усиление миграционного законодательства здесь привело к социальной напряженности в самом Узбекистане. Потому что деньги, которые граждане Узбекистана зарабатывали здесь, они отправляли семьям, и соответственно развивали экономику Узбекистана. Соответственно в самом Узбекистане было много обращений к властям с просьбой договориться с Россией. Не знаю, будет ли это прецедентом для граждан других стран», - отреагировал Соловьев.

При этом он отметил, что их возвращение представляет обоюдный интерес. В России на «миграционной амнистии» больше всего настаивал бизнес, заинтересованный в дешевых работниках.

«Граждане Узбекистана применяются в тех сферах, которые выгодны бизнесу. Это стройка, низкоквалифицированные работники, где баснословные прибыли с каждого мигранта получает российский бизнес. Граждане Узбекистана очень выгодны нашему бизнесу. Поэтому и со стороны нашего бизнеса было давление, и все аргументы правоохранителей о сложной криминогенной обстановке и о тех потенциальных угрозах, которые исходят от мигрантов, остались неуслышанными», - отметил эксперт.

Соловьев отметил, что сверхприбыли бизнеса провоцируют коррупционную среду.