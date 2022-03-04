«А если ошибся?»: В КПРФ оценили уголовку за фейки
Член КПРФ Юрий Синельщиков в беседе с НСН выразил надежду, что закон о фейках направлен именно на борьбу с унижением армии, а не на реальные наказания.
Если журналист по своей небрежности распространил ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, то это действие не будет предполагать уголовной ответственности по новой статье о фейках, сотрудники СМИ могут иногда просто ошибиться, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Госдума 4 марта приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил. В самом тяжелом случае закон предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.
«Если журналист искренне убежден, что это правдивая информация, то почему он должен нести ответственность по этой статье? Но когда он заведомо запускает ложь или сам выдумал информацию, то это другое дело. Но если он просто ошибся и по небрежности распространил ложную информацию, то это не предполагает ответственности. Неосторожность не может повлечь ответственности по этой статье», - сказал Синельщиков.
По его словам, новый законопроект о фейках направлен прежде всего на то, чтобы не допустить порочащей информации о российских вооруженных силах.
«В законопроекте ответственность есть не только за ложную информацию, но и за достоверную, если она порочит армию. Это страшнее. Дискредитация предполагает некое унижение положения вооруженных сил. Одна и та же информация может быть преподнесена по-разному. Это все, конечно, в значительной мере условно. Есть надежда на то, что эти статьи главным образом будут направлены именно на профилактику унижения армии», - резюмировал Синельщиков.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что от нового закона о наказании за распространение фейков в первую очередь пострадают журналисты. По его словам, наказание в виде 15 лет лишения свободы является слишком суровым.
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