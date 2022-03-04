«А если ошибся?»: В КПРФ оценили уголовку за фейки

По его словам, новый законопроект о фейках направлен прежде всего на то, чтобы не допустить порочащей информации о российских вооруженных силах.

«В законопроекте ответственность есть не только за ложную информацию, но и за достоверную, если она порочит армию. Это страшнее. Дискредитация предполагает некое унижение положения вооруженных сил. Одна и та же информация может быть преподнесена по-разному. Это все, конечно, в значительной мере условно. Есть надежда на то, что эти статьи главным образом будут направлены именно на профилактику унижения армии», - резюмировал Синельщиков.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что от нового закона о наказании за распространение фейков в первую очередь пострадают журналисты. По его словам, наказание в виде 15 лет лишения свободы является слишком суровым.

