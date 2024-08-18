Заведено дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
18 августа 202409:02
В России выявлен факт мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования, сообщает РИА Новости.
Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступление совершено в 2021 году.
Речь идет о сумме, которая превышает 50 млн рублей.
Ранее ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru