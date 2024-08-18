Заведено дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

В России выявлен факт мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования, сообщает РИА Новости.

Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю

Дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступление совершено в 2021 году.

Речь идет о сумме, которая превышает 50 млн рублей.

Ранее ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоНацпроектыУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры