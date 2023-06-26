27.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приёмная кампания в вузы — 2023. Как повысить шансы на поступление»
20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест. Из них 246 204 относятся к направлению подготовки «Инженерное дело, технологии и технические науки». 73% всех бюджетных мест распределены между региональными вузами.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что если смотреть по уровням образования, то сокращение числа мест произошло в бакалавриате, а увеличение – в специалитете и магистратуре. Москве и Московской области было выделено 106 324 бюджетных места, Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 51 655.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько студентов в 2023 году ожидают вузы?
- Какие специальности в этому году станут более популярными?
- Каким будет средний проходной балл?
- Каковы минимальные баллы ЕГЭ в 2023 году?
- Какова ситуация с иностранными студентами?
- Супер-сервис "Поступление в вуз онлайн". Как это работает?
Участники пресс-конференции:
- Владимир Витальевич Строев – ректор Государственного Университета Управления;
- Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
- Дмитрий Евгеньевич Глушко – ректор МГУ им. Огарева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8