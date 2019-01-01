Пресс-конференция группы «СерьГа» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет о том, как музыканты готовились к выступлениям на Главном Приключении Года, как со своей группой «СерьГа», так и с Гариком Сукачёвым, и ответит на вопросы журналистов.

По словам артиста, каждый год на «НАШЕСТВИИ» помимо проверенных временем хитов, группа «СерьГа» играет новинки. Такая практика уже стала традиционной. Также в этом году в субботу вечером артист выступит со своим коллегой Гариком Сукачевым, который на Главном Приключении Года даст старт своему новому туру с программой «GO!».

Справка:

Сергей Галанин — автор одного из неофициальных гимнов фестиваля «НАШЕСТВИЕ» — «Валера, ты где?», который появился после «Нашествия-2010», где по вечерам по всему полю и в его окрестностях искали некого Валеру.

В этом году 20-летие фестиваля «Нашествие» совпадает с 25-летием группы «СерьГа». По словам самого Сергея Галанина, в последние пять лет у группы уже сложилась традиция — каждый год играть на «Нашествии» новую песню.

В этом году Сергей Галанин принял участие в большом туре золотого состава группы «Бригада С» с программой «59:59». Вместе с Гариком Сукачёвым и Сергеем Вороновым они выступили не только в России, но и за её пределами.

20 июля Сергей Галанин выступит с Гариком Сукачевым в составе «Бригады С» на закрытии второго дня «НАШЕСТВИЯ».

В июне Сергей Галанин принял участие в проекте «НАШЕго Радио» «Пушкин. Наше всё. Мы говорим на одном языке» и прочёл одно из стихотворений поэта.

В прошлом году Сергей Галанин в качестве наставника принял участие в проекте «Высоцкий. Фест» — большого всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей. Сергей Галанин работал с коллективом из Череповца «Кукольный театр».

