14.07.2023. в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная карусель. Как сегодня обеспечивается безопасность на аттракционах?»
С наступлением летнего сезона спрос на парки аттракционов повысился, из-за чего увеличилось число и несчастных случаев. В одном из парков Подмосковья две 15-летние девочки получили серьёзные травмы из-за падения кабинки, потому что аттракциону, как выяснилось, было больше 30 лет. СК уже завел дело из-за пострадавших школьниц, но это не первый случай неисправности механизма аттракциона.
Так, 6 июля на колесе обозрения «Солнце Москвы» посетители около 30 минут провели в кабинах на высоте. В тот же день в Новосибирске из заклинившего колеса обозрения уже пришлось спасать 19 человек и вручную раскручивать механизм.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Каким образом проводится техническая проверка аттракционов?
- Снизилась ли статистика происшествий на аттракционах за последние года?
- Какие еще опасности могут поджидать посетителей аттракционов?
- Какое наказание получают сегодня владельцы аттракционов за серьезные происшествия?
- Кто несет ответственность за ЧП на аттракционах?
- Что можно посоветовать посетителям в выборе экстремального аттракциона во избежание негативных последствий?
- Как посетителям понять, что аттракцион прошел все проверки и отвечает требованиям безопасности?
- На какие компенсации могут претендовать пострадавшие от опасных аттракционов?
Участники пресс-конференции:
- Татьяна Буцкая - первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей;
- Игорь Родионов - вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов;
- Игорь Трунов - президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8