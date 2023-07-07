14.07.2023. в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная карусель. Как сегодня обеспечивается безопасность на аттракционах?»

С наступлением летнего сезона спрос на парки аттракционов повысился, из-за чего увеличилось число и несчастных случаев. В одном из парков Подмосковья две 15-летние девочки получили серьёзные травмы из-за падения кабинки, потому что аттракциону, как выяснилось, было больше 30 лет. СК уже завел дело из-за пострадавших школьниц, но это не первый случай неисправности механизма аттракциона.

Так, 6 июля на колесе обозрения «Солнце Москвы» посетители около 30 минут провели в кабинах на высоте. В тот же день в Новосибирске из заклинившего колеса обозрения уже пришлось спасать 19 человек и вручную раскручивать механизм.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каким образом проводится техническая проверка аттракционов?

Снизилась ли статистика происшествий на аттракционах за последние года?

Какие еще опасности могут поджидать посетителей аттракционов?

Какое наказание получают сегодня владельцы аттракционов за серьезные происшествия?

Кто несет ответственность за ЧП на аттракционах?

Что можно посоветовать посетителям в выборе экстремального аттракциона во избежание негативных последствий?

Как посетителям понять, что аттракцион прошел все проверки и отвечает требованиям безопасности?

На какие компенсации могут претендовать пострадавшие от опасных аттракционов?

Участники пресс-конференции:

Татьяна Буцкая - первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей;

- первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей; Игорь Родионов - вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов;

- вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов; Игорь Трунов - президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



