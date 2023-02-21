Эксперт: возможности Запада поддерживать режим Зеленского подходят к концу
Возможности западных стран поддерживать режим украинского лидера Владимира Зеленского почти исчерпаны, сообщила в эфире Sud Radio полковник оперативного резерва армии Франции Каролин Галактерос.
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По ее словам, визит главы США Джо Байдена в Киев объясняется растущим беспокойством на фоне развития военной ситуации, так как у Запада нет возможности содержать армию Украины на фоне растущего превосходства армии России. Как отметила эксперт, страны Североатлантического альянса не имеют необходимого запаса оружия и не способны производить его в требуемом темпе.
Галактерос заявила, что согласно сведениям израильской разведки, потери украинской армии значительно превосходят российские.
Как сообщалось ранее, Киев не добьется победы в конфликте с РФ, потому что поставила перед собой невыполнимые цели по возвращению своих бывших территорий, а также из-за потерь своей армии.
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