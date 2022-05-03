Утопить страну в крови. На Украине Зеленского пообещали призвать к ответу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН назвал Зеленского диктатором, готовым утопить страну в крови «за контакт с Байденом».
«Зеленский готов за контакт с Байденом на что угодно – хоть страну утопить в крови… Это удар по позициям российских сил. У Зеленского появились такие маленькие усики диктаторские. Самые жесткие диктаторы – это клоуны, которые когда-то улыбались и смешили людей… Надо без иллюзий прийти к выводу – страна оккупирована. Режим такой, что никакими политическими выборными процедурами его не поменять. Это как во время Великой Отечественной войны. Контролирует всю ситуацию начальник концлагеря. Зеленский должен будет ответить за все», - отметил он.
Украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле 29 марта, заявил Владимир Путин. Они заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Украина вернула переговоры в тупиковую ситуацию, подчеркнул российский лидер.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нежелание спикера Верховной рады закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО заставляет Россию продолжать спецоперацию.
«Когда такие вещи говорит председатель Верховной рады, это фактически официальная позиция Киева. То есть они ведут переговоры вроде бы о невступлении в НАТО, демилитаризации и денацификации, а на деле предполагают совершенно другое. Это упрямство закончится крахом режима Зеленского и его капитуляцией. Нам надо доводить спецоперацию до логического конца и только тогда можно будет реально договариваться с Украиной по нейтральному статусу, денацификации и невступлению в НАТО», - отметил сенатор.
Спецоперация на Украине быстро не закончится, т.к. ее цели еще не достигнуты, заявил бывший премьер-министр ДНР, а ныне депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Пока не освобождены территории республик Донбасса, за них сейчас предстоят бои. Выйти из спецоперации путем какого-то мирного соглашения абсолютно нереально... Россия не может выйти из операции путем собственной капитуляции, а это значит, что она будет продолжаться», - сказал Бородай.
При этом Россия не планирует привлекать к переговорам по Украине третьи страны, сказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Инициатором переговоров выступил Киев. До тех пор, пока они демонстрировали хоть какие-то конкретные намерения сдвинуть дело с мертвой точки, мы принимали в этом участие. Когда они по указанию своих главных хозяев изменили стратегию и стали уклоняться от конкретики, наш переговорный потенциал оказался невостребованным.
А искать там кого-то и бегать по миру непонятно ради чего, - мы уже имеем печальный опыт восьми лет разговоров в Нормандском формате. Кого и как только туда не завлекали, и все это привело к тому, что гражданская война на Донбассе превратилась в гораздо более широкий и опасный конфликт», - объяснил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили развитие ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также отметил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».
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