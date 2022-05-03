Утопить страну в крови. На Украине Зеленского пообещали призвать к ответу

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нежелание спикера Верховной рады закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО заставляет Россию продолжать спецоперацию.

«Когда такие вещи говорит председатель Верховной рады, это фактически официальная позиция Киева. То есть они ведут переговоры вроде бы о невступлении в НАТО, демилитаризации и денацификации, а на деле предполагают совершенно другое. Это упрямство закончится крахом режима Зеленского и его капитуляцией. Нам надо доводить спецоперацию до логического конца и только тогда можно будет реально договариваться с Украиной по нейтральному статусу, денацификации и невступлению в НАТО», - отметил сенатор.

Спецоперация на Украине быстро не закончится, т.к. ее цели еще не достигнуты, заявил бывший премьер-министр ДНР, а ныне депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Пока не освобождены территории республик Донбасса, за них сейчас предстоят бои. Выйти из спецоперации путем какого-то мирного соглашения абсолютно нереально... Россия не может выйти из операции путем собственной капитуляции, а это значит, что она будет продолжаться», - сказал Бородай.