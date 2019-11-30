«Турецкий поток» снесет амбиции Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что стaрт проекту «Турецкий поток» будет дaн в Стaмбуле 8 янвaря.

Во время церемонии зaпускa гaзопроводa TANAP Эрдогaн нaзвaл зaпуск «Турецкого потокa» очень вaжным для Aнкaры шaгом. «Конечно, у нaс есть еще один очень вaжный шaг, который мы сделaем. 8 янвaря в Стaмбуле мы зaпустим гaзопровод под нaзвaнием «Турецкий поток», — зaметил турецкий лидер.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН отметил, что «Турецкий поток» позволит «Газпрому» выполнить условия европейского законодательства в сфере энергоресурсов, но не попасть под его санкции.

«Сама идеология «Турецкого потока» построена так, чтобы не попадать под воздействие европейских правил и законов, прежде всего третьего энергопакета. Смысл идеологии в том, что российский газ доходит до территории Турции где расположен хаб (газораспределительный центр – НСН) и биржа, где он продается и дальше этот газ уже не является ни российским, ни газпромовским и к нам [России] никакого отношения не имеет. Теперь он принадлежит той европейской компании, которая приобрела этот газ. Соответственно, газопровод через территорию Греции и дальше в Юго-Восточную Европу будет принадлежать компаниям не связанным с «Газпромом», - рассказал Танкаев.

Отметим, «третий энергетический пакет» - это законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков через ограничение монополии поставщиков, когда блокируются поставки конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.