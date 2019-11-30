«Турецкий поток» снесет амбиции Украины
Эксперты рассказали в эфире НСН, как пуск «Турецкого потока» изменит взаимоотношения между Россией и Украиной в газовом вопросе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что стaрт проекту «Турецкий поток» будет дaн в Стaмбуле 8 янвaря.
Во время церемонии зaпускa гaзопроводa TANAP Эрдогaн нaзвaл зaпуск «Турецкого потокa» очень вaжным для Aнкaры шaгом. «Конечно, у нaс есть еще один очень вaжный шaг, который мы сделaем. 8 янвaря в Стaмбуле мы зaпустим гaзопровод под нaзвaнием «Турецкий поток», — зaметил турецкий лидер.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН отметил, что «Турецкий поток» позволит «Газпрому» выполнить условия европейского законодательства в сфере энергоресурсов, но не попасть под его санкции.
«Сама идеология «Турецкого потока» построена так, чтобы не попадать под воздействие европейских правил и законов, прежде всего третьего энергопакета. Смысл идеологии в том, что российский газ доходит до территории Турции где расположен хаб (газораспределительный центр – НСН) и биржа, где он продается и дальше этот газ уже не является ни российским, ни газпромовским и к нам [России] никакого отношения не имеет. Теперь он принадлежит той европейской компании, которая приобрела этот газ. Соответственно, газопровод через территорию Греции и дальше в Юго-Восточную Европу будет принадлежать компаниям не связанным с «Газпромом», - рассказал Танкаев.
Отметим, «третий энергетический пакет» - это законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков через ограничение монополии поставщиков, когда блокируются поставки конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.
Рустам Танкаев рассказал НСН, почему «Газпрому» выгодно пойти на поставки газа Украине по биржевым ценам.
«Последние 10-летия на европейском рынке модель поменялась, теперь цена газа формируется на специализированных биржах, которые называются хабами. Ближайший хаб к Украине находится в Баумгартене (Австрия). Цена на хабах очень сильно скачет. Бывали случаи, когда за день она взлетала в три раза. Говорить о стабильности не приходится. Украинцы хотят, чтобы цена на газ формировалась через хабы. Прогнозирую, что большая часть российского газа будет поставляться партнерам по биржевым ценам. Поскольку в ближайшие годы газ будет становиться все более дефицитным из-за снижения добычи газа и роста его потребления в Европе, цены на топливо будут расти. Поэтому «Газпром» не совершит ошибки, перейдя на биржевые цены поставок газа. Скорее всего, это приведет к увеличению доходов «Газпрома», а не к их падению», - заявил эксперт.
Напомним, проект «Турецкий поток» рассчитан на строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой газ будет попадать к турецким потребителям, по второй — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию).
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему Германия заинтересована, чтобы Киев и Москва договорились о транзите газа через Украину.
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