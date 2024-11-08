Путин рассказал, как США получили 12 трлн долларов «из воздуха»

За 10 лет США получили 12 триллионов долларов «из воздуха», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Путин: Вопрос единой валюты БРИКС еще не созрел

По его словам, это произошло за счет того, что доллар используется в качестве мировой валюты. Эти средства поступают в американскую финансовую систему, в том числе в банки, где «стригут купоны».

Также глава государства отметил, что уже две трети товарооборота РФ осуществляется в национальных валютах, а при торговле с членами БРИКС этот показатель достиг 88%.

Ранее Путин заявил, что доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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