Путин рассказал, как США получили 12 трлн долларов «из воздуха»

По его словам, это произошло за счет того, что доллар используется в качестве мировой валюты. Эти средства поступают в американскую финансовую систему, в том числе в банки, где «стригут купоны».

Также глава государства отметил, что уже две трети товарооборота РФ осуществляется в национальных валютах, а при торговле с членами БРИКС этот показатель достиг 88%.

Ранее Путин заявил, что доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

