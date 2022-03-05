«Топливо от НАТО и оружие с подвохом»: В России объяснили истерику Зеленского

Истерика президента Украины Владимира Зеленского и его слова о слабости НАТО нелогичны, альянс не принимал страну в свой состав и ничего ей не обязан, но Запад действительно много лет твердил о том, что переломит любого, кто пойдет против Украины, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».