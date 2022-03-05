«Топливо от НАТО и оружие с подвохом»: В России объяснили истерику Зеленского
Зеленский из последних сил пытается получить помощь от НАТО, однако страны не спешат конфликтовать с Россией, заявил НСН политолог Богдан Безпалько.
Истерика президента Украины Владимира Зеленского и его слова о слабости НАТО нелогичны, альянс не принимал страну в свой состав и ничего ей не обязан, но Запад действительно много лет твердил о том, что переломит любого, кто пойдет против Украины, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта обвинил НАТО в слабости и растерянности из-за отказа закрыть небо над Украиной. Он также выразил сомнение в том, что альянс может защитить входящие в него страны.
«С одной стороны, слова Зеленского могут быть просто истерикой с призывом: "Ну помогите же нам хоть как-нибудь!". Но это не логично, потому что альянс не включает в свой состав Украину. Она не является членом НАТО, поэтому руководство альянса имеет полное право не участвовать в конфликте. С другой стороны, это может быть подготовкой к уступкам России по поводу нейтрального статуса Украины. В-третьих, это может быть торговля с НАТО и попытка заставить альянс принять какие-то действия в обмен на что-то со стороны Украины. Но неизвестно, что Зеленский может предложить, потому что он мало что контролирует», - сказал Безпалько.
По его словам, Запад много раз утверждал, что поможет Украине в случае различных событий. При этом, как отметил Безпалько, страна практически не получила от НАТО никакой помощи.
«Запад в течение многих лет убеждал украинское руководство и общество в том, что НАТО защитит Украину. И даже не просто защитит, а убьет и переломит любого, кто пытается что-либо сделать против Украины. Сейчас все, что получила от НАТО Украина – это 50 тонн дизельного топлива. Вооружения, которые поставляет альянс, тоже оказались с подвохом. Возможно, Украина может получить какое-то количество добровольцев. И то, ссориться с Россией никто не хочет», - отметил Безпалько.
Политолог также выразил мнение, что киевским элитам было бы абсолютно не выгодно выдавать Зеленского России, так как им ничего не угрожает. Безпалько подчеркнул, что российской стороне президент Украины абсолютно не нужен.
«Зеленский и киевские элиты представляют из себя единую прослойку. Зеленский является символом этой элиты. Формально он президент, но по большому счету он просто спикер от всей этой элиты. Если бы этим людям действительно что-то угрожало, в этом случае они могли бы поторговаться. Гораздо вероятнее им переместиться в Польшу, оттуда в Лондон и гордо жить на английскую пенсию, изображая из себя правительство в изгнании. Допустим, Резников [глава Минобороны Украины - прим. НСН] сдаст Зеленского. Но что он получит от России? Вряд ли это кому-то выгодно. Да и России не нужен Зеленский. Он нужен только как человек, который подпишет ряд документов как в какой-то степени легитимный президент», - резюмировал Зеленский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипломатические отношения.
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