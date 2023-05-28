Судить за человеконенавистничество! В РФ ответили на высказывания сенатора США о гибели русских
В России возмущены высказыванием американского сенатора Грэма, который назвал гибель русских самым лучшим вложением средств США, сделанным «когда-либо». Медведев назвал его «старым дураком» и напомнил об убийствах сенаторов в Соединенных Штатах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила американскому сенатору Линдси Грэму факты сотрудничества компаний США с фашистским режимом Адольфа Гитлера.
Захарова напомнила о ключевой роли для нацистской Германии американских компаний Ford, General Motors, Kodac, IBM, Pepsi-Cola, Fanta, а также ряда других.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Позже в воскресенье она также напомнила о не менее откровенных высказываниях против России других американских политиков, в частности бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, пдумая, что общается с представителями киевского режима, откровенно сказал: «Ваша задача - убить как можно больше русских».
Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также прокомментировал высказывание Грэма. «Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии (США – прим. НСН), который всегда открыто ненавидел Россию. По сути, он озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом», — цитирует РИА Новости слова Рогова.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Lenta.ru предложил судить Грэма международным судом. после высказывания о финансировании убийства гибели россиян.
«Что его на это сподвигло, сказать сложно. Может быть, он был в каком-то наркотическом состоянии. Но если он был в нормальном состоянии, то его надо судить международным судом за пропаганду человеконенавистничества и нацизма», — заявил сенатор.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что высказывание Грэма позорит США.
«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», - приводит мнение официального представителя Кремля Telegram-канал Shot.
В США на одиозное высказывание сенатора отреагировал бизнесмен Илон Маск.
«Когда-либо?» - прокомментировал Маск публикацию издания Zero Hedge в Twitter с цитатой Грэма.
«Аргументы и Факты» напоминают, что в прошлом году сенатор выступил с инициативой лишить компанию Tesla, принадлежащую Илону Маску, налоговых льгот, чтобы направить полученные деньги киевскому режиму. Так сенатор отреагировал на план урегулирования украинского конфликта с сохранением Крыма в составе РФ, предложенный американским предпринимателем.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Линдси Грэма старым дураком. В США регулярно заказывают убийства сенаторов, подчеркнул российский политик. Он напомнил о судьбе Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Уэйна Оуэнса и других американских политиков в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 мая..
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