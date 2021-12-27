Лукашенко сможет стать главой Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может занять пост председателя Всебелорусского народного собрания. Об этом говорится в проекте новой конституции, который опубликован на Национальном правовом портале.

Болкунец: Лукашенко «подложит свинью» Путину перед выборами в 2024 году

Таким образом, президент, занимающий эту должность «на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания».

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КонституцияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры