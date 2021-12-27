Лукашенко сможет стать главой Всебелорусского народного собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может занять пост председателя Всебелорусского народного собрания. Об этом говорится в проекте новой конституции, который опубликован на Национальном правовом портале.
Таким образом, президент, занимающий эту должность «на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания».
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.
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