Лукашенко заявил, что предупредил Путина о готовящемся покушении на Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время последней поездки в ОАЭ он получил серьёзную информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передаёт БелТА.
По его словам, данные были получены от источников, «глубже которых не бывает». Он указал, что сразу передал информацию в Москву.
«В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль президенту РФ Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову», - рассказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что через некоторое время после этого связался с Пригожиным, который отметил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.
Ранее Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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