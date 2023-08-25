Лукашенко заявил, что предупредил Путина о готовящемся покушении на Пригожина

По его словам, данные были получены от источников, «глубже которых не бывает». Он указал, что сразу передал информацию в Москву.

«В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль президенту РФ Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову», - рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что через некоторое время после этого связался с Пригожиным, который отметил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

Ранее Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

