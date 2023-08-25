Лукашенко заявил, что предупредил Путина о готовящемся покушении на Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время последней поездки в ОАЭ он получил серьёзную информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передаёт БелТА.

Лукашенко заявил, что Путин не причастен к «покушению на Пригожина»

По его словам, данные были получены от источников, «глубже которых не бывает». Он указал, что сразу передал информацию в Москву.

«В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль президенту РФ Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову», - рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что через некоторое время после этого связался с Пригожиным, который отметил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

Ранее Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПокушениеЕвгений ПригожинВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко

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