Депутат Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru предложил похоронить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Бахмуте.
«Думаю, что самое место для похорон, может быть, в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнер», победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия», — сказал Милонов.
По его словам, Пригожина могут похоронить вместе «вагнерами» в Горячем Ключе, а также на родине главы группы - в Санкт-Петербурге.
Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru