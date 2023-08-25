Депутат Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте

«Думаю, что самое место для похорон, может быть, в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнер», победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия», — сказал Милонов.

По его словам, Пригожина могут похоронить вместе «вагнерами» в Горячем Ключе, а также на родине главы группы - в Санкт-Петербурге.

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

