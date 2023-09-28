Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование 1 января 2024 года
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с первого января 2024 года. Соответствующий указ издал президент НКР Самвел Шахраманян.
Указом предписано распустить все государственные учреждения и организации в течение года, после чего республика прекратит свое существование.
Жителям Нагорного Карабаха предложено ознакомиться с предложенными азербайджанскими властями условиями реинтеграции, и принять решение о дальнейшем пребывании в регионе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна полностью восстановила свой суверенитет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru