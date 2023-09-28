Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование 1 января 2024 года

Указом предписано распустить все государственные учреждения и организации в течение года, после чего республика прекратит свое существование.

Жителям Нагорного Карабаха предложено ознакомиться с предложенными азербайджанскими властями условиями реинтеграции, и принять решение о дальнейшем пребывании в регионе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна полностью восстановила свой суверенитет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

