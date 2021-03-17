СМИ: Под новые санкции США могут попасть первые лица России

Новые санкции США против России могут ввести уже на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, новый чёрный список связан со якобы вмешательством России в президентские выборы в США в 2020 году, и под ограничения могут попасть представители российского руководства.

Ранее Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в попытках дискредитировать Байдена во время выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти заявления не имеют под собой доказательств, сообщает RT.