«Истерика от бессилия». Володин раскритиковал слова Байдена о Путине
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что высказывания президента США Джозефа Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются нападками на Россию.
Депутат назвал слова Байдена «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил граждан» РФ.
«Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. Владимир Путин - наш президент. Нападки на него - это нападки на нашу страну!» - подчеркнул Володин, добавив, что заявление президента США «находится вне здравого смысла».
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.
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