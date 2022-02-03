«По-отечески намекнул»: О чем Путин говорил с «пехотинцем» Кадыровым в Москве
Политолог Константин Калачев рассказал НСН, что российский лидер предложил Кадырову скорректировать свои действия и, возможно, быть поскромнее - поведение чеченских элит раздражает силовиков.
На встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент РФ, вероятнее всего, посоветовал чеченскому лидеру скорректировать свои действия, которые могут наносить урон имиджу российской власти в целом. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал политолог Константин Калачев.
«Думаю, Кремль не будет отрицать, что разговор о социально-экономическом развитии Чечни и о демократической ситуации в республике и об успехах в первом и втором вопросе действительно был. Другое дело, что было за закрытыми дверями. Посоветовал ли Путин по-отечески Кадырову быть чуть скромнее, не создавать день за днем новые инфоповоды, некоторые из которых выглядят неоднозначно и могут наносить ущерб имиджу российской власти, демонстрировать неподконтрольность Кадырова и Чечни. Путин мог мягко своему пехотинцу, как Кадыров сам себя называет, намекнуть, что стоит немного скорректировать свои действия, задуматься о своем имиджевом позиционировании, принимая во внимание не только собственные интересы, но и федерального центра. Не думаю, что есть кардинальные расхождения - Кадыров как был лояльным к Путину человеком, так и остается. Но советы от "старшего товарища", безусловно, прозвучали и, думаю, они будут восприняты», - сказал политолог.
О том, что в среду, 2 февраля, Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным в Москве, сообщила в ночь на четверг пресс-служба чеченского лидера. По состоянию на 11.15 мск, на сайте Кремля отчета о встрече нет, а накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ему ничего не известно о встрече Путина с Кадыровым.
Возможно, встреча была экстренной - не реагировать на действия второго по цитируемости российского политика было бы неоправданно, считает Калачев.
«Кадыров сейчас второй по цитируемости российский политик и может наносить ущерб имиджу власти в целом - это мало кто оспаривает. Можно представить, что все это происки оппозиции из-за рубежа и внутри России Кадырова пытаются демонизировать, но в соцсетях его действия активно обсуждаются, на это надо как-то реагировать», - считает собеседник «Радиоточки НСН».
По словам Калачева, происходящие сейчас в Чечне события плохо увязываются с представлениями большинства граждан о современной России. А некоторые из них напоминают Иран после Исламской революции.
«Последний митинг в Чечне (собравшиеся требовали привлечь членов семьи судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму - НСН), собравший, по утверждению чеченских СМИ, около 400 тысяч человек в ситуации, когда в стране сложная эпидемиологическая ситуация, массовые мероприятия повсеместно запрещены, уже дает повод для разговоров. Совершенно очевидно, что нужно соизмерять свои желания с возможностями. Более того, необходимо держать в руках, может быть даже в ежовых рукавицах, представителей чеченской элиты, которые, как Делимханов, позволяют себе неоднозначные высказывания, в частности по поводу членов семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Сейчас, конечно, Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ - НСН) может говорить, что его неправильно перевели, но многие считают, что он выступил на чеченском языке с клятвой почти "отрезать головы членам семьи Янгулбаева". Это не может не быть раздражителем для российских силовиков и федерального центра, который считает, что мы все живем в едином правовом пространстве, что все проблемы нужно решать через суд и что никакие угрозы такого рода в цивилизованной стране недопустимы. Достаточно просто вспомнить скандальную историю вокруг семьи Янгулбаевых: сжигание портретов "врагов народа" не очень соответствует современной России. Это больше похоже на Иран после Исламской революции», - уверен политолог.
Он добавил, что об эффекте от встречи Путина с Кадыровым можно будет судить, когда будут заявления не только главы республики, но и других чеченских официальных лиц.
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