«По-отечески намекнул»: О чем Путин говорил с «пехотинцем» Кадыровым в Москве

О том, что в среду, 2 февраля, Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным в Москве, сообщила в ночь на четверг пресс-служба чеченского лидера. По состоянию на 11.15 мск, на сайте Кремля отчета о встрече нет, а накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ему ничего не известно о встрече Путина с Кадыровым.

Возможно, встреча была экстренной - не реагировать на действия второго по цитируемости российского политика было бы неоправданно, считает Калачев.

«Кадыров сейчас второй по цитируемости российский политик и может наносить ущерб имиджу власти в целом - это мало кто оспаривает. Можно представить, что все это происки оппозиции из-за рубежа и внутри России Кадырова пытаются демонизировать, но в соцсетях его действия активно обсуждаются, на это надо как-то реагировать», - считает собеседник «Радиоточки НСН».

По словам Калачева, происходящие сейчас в Чечне события плохо увязываются с представлениями большинства граждан о современной России. А некоторые из них напоминают Иран после Исламской революции.