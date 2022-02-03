Роспотребнадзор не смог установить организаторов митинга против бывшего чеченского судьи
Управление Роспотребнадзора по Чеченской республике не может установить организаторов несанкционированного митинга против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Чечне примет решение об административном реагировании на проведение массовой акции в условиях пандемии.
Митинг против семьи Янгулбаева состоялся в Грозном накануне, по данным СМИ, в нем участвовало более 400 тысяч человек. Митингующие принесли с собой портреты членов семьи экс-судьи с надписями «позор нации» и позже сожгли их.
Чеченские власти считают, что члены семьи Янгулбаева причастны к призывам к терроризму и экстремизму. Против младшего сына экс-судьи возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, жена Янгулбаева Зарема Мусаева задержана, сам судья с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Янгулбаевы будут найдены, а в случае сопротивления «уничтожены согласно закону», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru