Роспотребнадзор не смог установить организаторов митинга против бывшего чеченского судьи

«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Чечне примет решение об административном реагировании на проведение массовой акции в условиях пандемии.

Митинг против семьи Янгулбаева состоялся в Грозном накануне, по данным СМИ, в нем участвовало более 400 тысяч человек. Митингующие принесли с собой портреты членов семьи экс-судьи с надписями «позор нации» и позже сожгли их.

Чеченские власти считают, что члены семьи Янгулбаева причастны к призывам к терроризму и экстремизму. Против младшего сына экс-судьи возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, жена Янгулбаева Зарема Мусаева задержана, сам судья с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Янгулбаевы будут найдены, а в случае сопротивления «уничтожены согласно закону», пишет «Свободная пресса».





