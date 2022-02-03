Путин встретился с Кадыровым в Москве

Встреча состоялась в Москве. Уточняется, что Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в республике и отметил, что эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют Чечне сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии.

Кадыров отметил, что демографические показатели сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась до восьми процентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет в планах встречи с главой Чечни.

Напомним, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента РФ вмешаться в ситуацию с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова о экс-судье Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Он считает, что действия Кадырова «нарушают законы Российской Федерации».

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуацией с семьей бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева должны заняться правоохранительные органы, его жене Зареме может угрожать серьезная опасность.



По его словам, Кадыров находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать заявления в суд на него бессмысленно.

